Bayramiç'te meydana gelen ev yangını maddi hasara sebep oldu - Son Dakika

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Kutluoba Köyü'nde bacadan çıktığı belirlenen yangında, bir ev kullanılamaz hale geldi. Evi kül olan Hüsnü Çakır, gözyaşlarına hakim olamadı.

Edinilen bilgiye göre; Hüsnü Çakır ve Halise Çakır çiftine ait evde saat 11.00 sularında bacadan kaynaklı yangın meydana geldi.

Yangını fark eden ev sahipleri ve köylüler, Bayramiç Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için büyük mücadele verdi.

İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri de yangını söndürmek için itfaiye ekiplerine yardımcı oldu. İki itfaiye ve bir su tankeriyle müdahale edilen yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında büyük hasar oluşan ev, kullanılamaz hale geldi. Evi kül olan Hüsnü Çakır, gözyaşlarına hakim olamadı.

Halise Çakır ise tansiyonunun yükselmesi sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.