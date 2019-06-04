Son Dakika Haberleri: Bayramiç'te motosiklet devrildi: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Bayramiç'te motosiklet devrildi: 2 yaralı

13 dakika önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Bayramiç'te motosiklet devrildi: 2 yaralı, System.String[]
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Daloba köyünden ilçe merkezine seyreden F.B. (16) idaresindeki 17 ABA 841 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada motosiklet sürücüsü F.B. ve beraberindeki H.T. (15) yaralandı.
Yaralılar, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:08 Kaynak: AA
Çanakkale, Bayramiç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayram tatilinde acı bilanço: 36 ölü, 275 yaralı Kılıçdaroğlu YSK'yi eleştirdi: Ekrem Bey'in rakibi artık Binali Bey değil Emekli polis memuru, sokak ortasında tartıştığı kayınbiraderlerine kurşun yağdırdı Soylu, kendisine yönelik protestolara yanıt verdi: Buraya Demirtaş'ın kucağından gelmedim

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 20:21:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayramiç'te motosiklet devrildi: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]