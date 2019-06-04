Bayramiç'te motosiklet devrildi: 2 yaralı
13 dakika önce
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:08 Kaynak: AA
'nin Bayramiç
ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Daloba köyünden ilçe merkezine seyreden F.B. (16) idaresindeki 17 ABA 841 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada motosiklet sürücüsü F.B. ve beraberindeki H.T. (15) yaralandı.
Yaralılar, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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