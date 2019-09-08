Bayramiç'te motosikletten düşen sürücü yaralandı
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Bayramiç ilçesinde motosikletten düşerek yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:04 Kaynak: AA
Bayramiç ilçesinde motosikletten düşerek yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Yiğitler köyünden Bayramiç istikametine 17 TG 464 plakalı motosikletiyle seyreden Hasan Özer (59), direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu.
Yere düşüp başını asfalt zemine çarparak yaralanan Özer, sağlık ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine götürüldü.
Özer, daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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