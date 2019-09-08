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Bayramiç'te motosikletten düşen sürücü yaralandı

41 dakika önce

Bayramiç ilçesinde motosikletten düşerek yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bayramiç'te motosikletten düşen sürücü yaralandı, System.String[]

Bayramiç ilçesinde motosikletten düşerek yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yiğitler köyünden Bayramiç istikametine 17 TG 464 plakalı motosikletiyle seyreden Hasan Özer (59), direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu.

Yere düşüp başını asfalt zemine çarparak yaralanan Özer, sağlık ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine götürüldü.

Özer, daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hasan Özer, Bayramiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:04 Kaynak: AA
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