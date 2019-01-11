Son Dakika Haberleri: Bayramiç'te 'Namın Yürüsün' Belgeselinin İlk Gösterimi Yapıldı

Bayramiç'te 'Namın Yürüsün' Belgeselinin İlk Gösterimi Yapıldı

1 saat önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Habibe Yüksel ile annesi Seniha Yüksel'in hayatından kesitlerin yer aldığı 'Namın Yürüsün' belgeselinin ilk gösterimi yapıldı.

Bayramiç'te 'Namın Yürüsün' Belgeselinin İlk Gösterimi Yapıldı, System.String[]
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Habibe Yüksel ile annesi Seniha Yüksel'in hayatından kesitlerin yer aldığı 'Namın Yürüsün' belgeselinin ilk gösterimi yapıldı.

Bayramiç'in tanınmış simalarından, deve güreşi camiasının tek kadın deve yetiştiricisi olan Habibe Yüksel ile annesi Seniha Yüksel, Serkan Uslu tarafından çekilen "Namın Yürüsün" adlı belgesele konu olmuştu. Dededen kalma güreşçi deve yetiştiriciliğini devam ettiren ve deve güreşi meydanlarında yerini alan Habibe Yüksel, annesi Seniha Yüksel, ağabeyi İbrahim Yüksel ve yeğeni Nilüfer Kırcalı'nın yaşamlarından kesitlerin yer aldığı 52 dakikalık belgesel, ilk olarak Bayramiç halkının beğenisine sunuldu. Aslen Bayramiçli olan ve profesyonel fotoğrafçılık yapan Serkan Uslu tarafından hayata geçirilen belgeselin ilk gösterimi, Bayramiç Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleşti.

Gösterime Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan, CHP Bayramiç İlçe Başkanı Süruri Savaş, oda başkanları, deve güreşinin ilçedeki önde gelen isimleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gösterim öncesi söz alan Serkan Uslu, "Bu belgesel gelecek nesiller için bir belge niteliğinde. 5 yıllık bir proje. Gelecek nesiller bu belgesel ile deve yetiştiriciliği kültürünü anlamaya çalışacaklar. Belgeselimiz çeşitli festivallere katılacak" dedi.

Belgesel katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:06 Kaynak: İHA

Serkan Uslu, Çanakkale, Bayramiç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız? Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Trabzon Adaylarını Açıkladı! İki İlçede MHP'nin Adayı Desteklenecek

CHP'li Vekilin İddiaları Üzerine, Milli Piyango'dan Sayısal Loto'da '5 Bilen' Açıklaması ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Suriye Konusunda Türkiye ile Askeri Görüşmeler Devam Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 18:08:52. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayramiç'te 'Namın Yürüsün' Belgeselinin İlk Gösterimi Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]