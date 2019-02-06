Son Dakika Haberleri: Bayramiç'te Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Uygulaması

Bayramiç'te Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Uygulaması

1 saat önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" projesi kapsamında uygulama gerçekleştirildi.

Bayramiç'te Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" projesi kapsamında uygulama gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından planlanan Türkiye'nin kanayan yarası trafik kazalarını azaltabilmek ve buna ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla 81 il ve bağlı ilçelerde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Bayramiç ilçe merkezinde düzenlenen çalışma büyük ilgi gördü. İlçe merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte ilçe trafik polis ve jandarma trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada yayalara ve sürücülere bilgi verildi.

Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Hakan Göç, İlçe Jandarma Garnizon Komutan Ecevit Kocabıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Etik, çok sayıda polis ve jandarma personeli, öğrenci ve veliler katıldı.

Milli Zafer Okulu bahçesindeki teorik eğitimin ardından öğrenciler ve katılımcılar cadde üzerinde pratik eğitim yaptı. Öğrenciler ve güvenlik görevlileri sürücülere konuyla ilgili broşür dağıttı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:57 Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Çanakkale, Bayramiç, Güncel
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