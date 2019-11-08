Son Dakika Haberleri: Bayramiç'te orman yangını; 20 dönüm alan kül oldu
Son Dakika Güncel Bayramiç'te orman yangını; 20 dönüm alan kül oldu

Bayramiç'te orman yangını; 20 dönüm alan kül oldu

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bayramiç'te orman yangını; 20 dönüm alan kül oldu, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, 1 saatlik müdahaleyle söndürülürken, 20 dönüm alan küle döndü.

Bayramiç'e bağlı Yağcılar köyündeki ormanlıkta, saat 16.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, Orman Yangını İhbar Hattı'na aradı. İhbar üzerine, bölgeye Bayramiç Orman İşletme Şefliği'ne ait 3 arazöz ile orman işçileri sevk edildi. Bayramiç Belediyesi'ne ait itfaiye aracı da söndürme çalışmalarında kullanıldı. Yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı 20 dönümlük alanın küle döndüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


Yağcılar, Bayramiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:14 Kaynak: DHA
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