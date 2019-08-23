Bayramiç'te orman yangını

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını, köylülerin ve ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.



Evciler köyündeki çamlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden köylüler, muhtarlığa ait söndürme aracı ve ilaçlama makineleriyle alevlere müdahale etti.

Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.