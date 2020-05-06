Bayramiç'te örtü altı çilek hasadı başladı - Son Dakika

Bayramiç'te örtü altı çilek hasadı başladı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde örtü altı çilek hasadı başladı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde örtü altı çilek hasadı başladı. Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplam 165 dönümlük alanda sezonda 580 ton çilek hasadı yapıldığını söyledi. Çileğin kilogramının 10 liradan satıldığını belirten Pehlivan, "İlçemizde Yassıbağ, Beşik, Daloba köylerinde ağırlıklı olma üzere toplam 165 dönümde örtü altı çilek yetiştiriyor. Yıllık 580 ton çilek hasadı yapılıyor. İlçe ekonomisine büyük girdiler sağlanıyor. Çileğin tadı, aroması çok güzel. İlaç ve gübre kullanılmıyor, çileklerimiz organik. Allah kazancımızı bereketlendirsin." dedi. Yassıbağ köyündeki çilek yetiştiricilerinden Ertuğrul Güngör ise Bayramiç olarak üretimde iyi seviyede olduklarını kaydetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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