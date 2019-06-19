Son Dakika Haberleri: Bayramiç'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Bayramiç'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

1 saat önce

Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bayramiç'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]
Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kıbrıs Caddesi'nde Hükümet Konağı inşaatı önünden yola çıkmaya çalışan Ayça A. idaresindeki 17 AC 350 plakalı otomobil ile Onur Alacaoğlu'nun (22) kullandığı 17 TB 342 plakalı motosiklet çarpıştı.
Motosikletten savrularak yaralanan sürücü Alacaoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:11 Kaynak: AA
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