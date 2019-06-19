Bayramiç'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
1 saat önce
Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Bayramiç
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:11 Kaynak: AA
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kıbrıs Caddesi
'nde Hükümet
Konağı inşaatı önünden yola çıkmaya çalışan Ayça A. idaresindeki 17 AC 350 plakalı otomobil ile Onur Alacaoğlu'nun (22) kullandığı 17 TB 342 plakalı motosiklet çarpıştı.
Motosikletten savrularak yaralanan sürücü Alacaoğlu, 112 Acil Servis
ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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