Bayramiç'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İnönü Caddesi'nde seyreden K.K. (14) idaresindeki 17 ACL 607 plakalı motosiklet, Cumhur I. (32) idaresindeki 17 ABN 298 plakalı otomobille çarpıştı.
Motosikletten savrulan sürücünün yaralandığı kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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