Bayramiç'te park halindeki araçta yangın çıktı - Son Dakika

Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına hızla müdahale etti.

İlçe otogarında park halinde bulunan Kadir Çelik 'e ait 17 TL 131 plakalı hafif ticari aracın bagajındaki kartonlar henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Bayramiç 'te park halindeki bir aracın bagajındaki kartonların yanması sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

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