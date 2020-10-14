Bayramiç'te park halindeki araçta yangın çıktı - Son Dakika

Bayramiç'te park halindeki araçta yangın çıktı
14.10.2020 18:05
Bayramiç'te park halindeki bir aracın bagajındaki kartonların yanması sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.
Bayramiç'te park halindeki bir aracın bagajındaki kartonların yanması sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.
İlçe otogarında park halinde bulunan Kadir Çelik'e ait 17 TL 131 plakalı hafif ticari aracın bagajındaki kartonlar henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Yangını gören vatandaşlar durumu belediye itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına hızla müdahale etti.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.
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