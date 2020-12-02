Bayramiç'te sahte içki operasyonu - Son Dakika

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 305 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Üzümlü köyü Halilbey Çiftliği mevkisinde yapılan yol arama ve kontrol faaliyetinde, bir araçta 245 litre sahte şarap bulundu.

Şüphelilerin imalathane olarak kullandıkları değerlendirilen evlerinde yapılan aramalarda ise sahte olduğu belirlenen 60 litre şarap daha ele geçirilerek muhafazaya alındı.

Zanlılar U.K.M, S.E. ve E.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.