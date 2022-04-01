Bayramiç'te şiddetli lodos etkili oldu - Son Dakika
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Bayramiç'te şiddetli lodos etkili oldu

01.04.2022 15:13
Bayramiç'te şiddetli lodos etkili oldu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde iki gündür etkili olan şiddetli lodos nedeniyle hasar meydana geldi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde iki gündür etkili olan şiddetli lodos nedeniyle hasar meydana geldi.

Fırtına nedeniyle ilçe merkezindeki Camicedit Mahallesi Kızılyar Caddesi'nde bulunan evlerden bazılarının çatıları zarar gördü.

Çatılardan uçan parçalar, enerji nakil hatlarına zarar verdi. Ekipler, kesintiyi gidermek için çalışma başlattı.

Yeni Sanayi bölgesinde ise bir kereste deposunun uçan çatısının parçaları etrafa saçıldı.

İlçe merkezinde kopan ağaç dalları da belediye ekiplerince temizlendi.

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Çanakkale, Hisarcık, Bayramiç, Lodos, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayramiç'te şiddetli lodos etkili oldu - Son Dakika


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