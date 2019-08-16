Son Dakika Haberleri: Bayramiç'te silahla yaralama şüphelisi tutuklandı
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Bayramiç'te silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde borç meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada iki kardeşi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bayramiç'te silahla yaralama şüphelisi tutuklandı, System.String[]
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde borç meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada iki kardeşi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Otogar önündeki kahvehanede oturan üç kardeşten İ.İ. ve S.İ'yi yaraladığı öne sürülen Erkan E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çanakkale, Bayramiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:23 Kaynak: AA
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