Bayramiç'te silahla yaralama şüphelisi tutuklandı
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde borç meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada iki kardeşi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:23 Kaynak: AA
'nin Bayramiç
ilçesinde borç meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada iki kardeşi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Otogar önündeki kahvehanede oturan üç kardeşten İ.İ. ve S.İ'yi yaraladığı öne sürülen Erkan E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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