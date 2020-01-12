Bayramiç'te sokakta erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayramiç'te sokakta erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Bayramiç'te sokakta erkek cesedi bulundu

6 saat önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir kişi, sokakta yaşamını yitirmiş halde bulundu.

Bayramiç'te sokakta erkek cesedi bulundu, System.String[]

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir kişi, sokakta yaşamını yitirmiş halde bulundu.

Camicedit Mahallesi Huzur Sokağı'nda bahçe kapısı önünde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından öldüğü belirlenen bu kişinin, Mustafa Güner (54) olduğu tespit edildi.

Belediyeden emekliye ayrıldığı, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Güner'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bayramiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Çanakkale, Bayramiç, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:40 Kaynak: AA
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