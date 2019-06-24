Son Dakika Haberleri: Bayramiç'te trafik kazası: 1 yaralı
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Bayramiç'te trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Bayramiç ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bayramiç'te trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Bayramiç ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
İnönü Caddesi'nde seyreden Hüseyin Çetinkaya idaresindeki 17 TH 575 plakalı otomobil ile Emre Baydar (19) yönetimindeki 17 TP 864 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Baydar yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırılan Baydar, daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:44 Kaynak: AA
Hüseyin Çetinkaya, Bayramiç, Güncel
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