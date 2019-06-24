Bayramiç'te trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
Bayramiç ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bayramiç
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:44 Kaynak: AA
ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
İnönü Caddesi'nde seyreden Hüseyin Çetinkaya
idaresindeki 17 TH 575 plakalı otomobil ile Emre Baydar (19) yönetimindeki 17 TP 864 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Baydar yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırılan Baydar, daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Oy kullanmaktan dönen aileyi taşıyan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
İSTANBUL- ARNAVUTKÖY'DE OY KULLANMAKTAN DÖNEN AİLE KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ
Polis aracına çarpıp kaçan sürücü kamyonetin altında yakalandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil takla attı! Trafik kilitlendi