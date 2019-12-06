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Bayramiç'te trafik kazası: 1 yaralı

7 saat önce

Bayramiç'te meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Bayramiç'te trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Bayramiç'te meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Debboylar mevkisinden ilçe merkezine gelen Sedat Arslan idaresindeki 17 EC 413 plakalı otomobil, Camicedit Mahallesi Tatlı Sokak otogar yanındaki yolda park halindeki 17 TJ 120 kamyona yandan çarptı.

Camın buzlu olması ve güneşin gözünü alması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirten sürücü kazada yara almazken, yanında bulunan eşi Tülay Arslan (40) ise hafif yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bayramiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:02 Kaynak: AA
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