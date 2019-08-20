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Bayramiç'te trafik kazası: 3 yaralı

18 dakika önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bayramiç'te trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İlçe merkezinden Karıncalı köyüne doğru seyreden Durmuş Candan (37) idaresindeki 17 AS 086 plakalı araç, Yiğitler-Karıncalı köy yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada, sürücü Durmuş Candan ile araçta bulunan Elif (25) ve Gülsu Candan (4) yaralandı.
Yaralılar, Bayramiç Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Karıncalı, Çanakkale, Bayramiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:32 Kaynak: AA
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