Bayramiç'te trafik kazası: 3 yaralı
25 dakika önce
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:00 Kaynak: AA
'nin Bayramiç
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
İlçe merkezinden Karıncalı
köyüne doğru seyreden Durmuş Candan (37) idaresindeki 17 AS 086 plakalı araç, Yiğitler-Karıncalı köy yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada, sürücü Durmuş Candan ile araçta bulunan Elif (25) ve Gülsu Candan (4) yaralandı.
Yaralılar, Bayramiç Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun için başsağlığı mesajı yayınladı Ağaca çarpan otomobildeki anne- kız ağır yaralandı Erdoğan ve Davutoğlu cenazede bir araya geldi: Tabutu birlikte taşıdılar Son Dakika! Bakan Pakdemirli: İzmir'deki orman yangınını kontrol altına aldık