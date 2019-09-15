Son Dakika Haberleri: Bayramiç'te traktör devrildi: 2 yaralı
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Bayramiç'te traktör devrildi: 2 yaralı

43 dakika önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Bayramiç'te traktör devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Suriye uyruklu Azel Hilef'in (25) kullandığı 35 AFB 206 plakalı traktör, Yeniceköy Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, Azel Hilef ile traktörde bulunan Janid El Hamud (30) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen sürücünün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Çanakkale, Bayramiç, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:06 Kaynak: AA
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