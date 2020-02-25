Bayramiç'te Vergi Haftası etkinlikleri - Son Dakika
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Bayramiç'te Vergi Haftası etkinlikleri

6 saat önce

Bayramiç ilçesinde, Vergi Haftası kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

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Bayramiç ilçesinde, Vergi Haftası kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

"31. Vergi Haftası" dolayısıyla gerçekleştirilen törende İlçe Mal Müdürlüğü çalışanlarınca Yıldırım Akbulut Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılıp saygı duruşunda bulundu.

Bayramiç Mal Müdürü Ozan Canpolat, törende yaptığı konuşmada, verginin önemini kamuoyuna hissettirmek istediklerini söyledi.

Verginin toplum kalkınmasındaki önemi ve ekonomik büyümedeki rolünü toplum kesimlerine benimsetilmesini, vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığını kamuoyuna kazandırmak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da Vergi Haftası'nın kutlandığını belirten Canpolat, "Kurumumuzun, tüm birimleri mükelleflerimizin mali mevzuatla ilgili tüm sorunlarında yardımcı olmak ve çözüm getirmek için yardıma hazırdır. Vergi Haftası'nın vatandaşlarımıza, mükelleflerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını dilerim." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:56 Kaynak: AA
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