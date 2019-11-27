Son Dakika Haberleri: Bayramiç'te yanan ev kullanılamaz hale geldi
Son Dakika Güncel Bayramiç'te yanan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Bayramiç'te yanan ev kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde evde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Bayramiç'te yanan ev kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde evde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi İnönü Caddesindeki Cevdet Gürel'e ait tek odalı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Bayramiç Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale, Bayramiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Yıkım için gelen ekibi görenler göz yaşlarına hakim olamadı! Tepki için bayrak astılar İYİ Partili Ağıralioğlu: EYT'nin ekonomik yük olduğu doğru ancak hak mağduriyeti var CHP, Faruk Bildirici'yi yeniden RTÜK üyeliğine aday gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 18:49:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayramiç'te yanan ev kullanılamaz hale geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]