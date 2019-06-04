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Bayramiç'te yangın

22 dakika önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yangın çıkan iki depo kullanılamaz hale geldi.

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yangın çıkan iki depo kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Türkmenli köyünde Mehmet Darıcı'ya ait evin bahçesinde bulunan depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Köylülerin ihbarıyla olay yerine gelen Bayramiç Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri alevleri çevredeki binalar sıçramadan söndürdü.
Dumandan etkilenen Mübetcel Darıcı'ya, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.
İki deponun kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:50 Kaynak: AA
Çanakkale, Bayramiç, Güncel
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