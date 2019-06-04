Bayramiç'te yangın
22 dakika önce
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yangın çıkan iki depo kullanılamaz hale geldi.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:50 Kaynak: AA
'nin Bayramiç
ilçesinde yangın çıkan iki depo kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Türkmenli köyünde Mehmet Darıcı'ya ait evin bahçesinde bulunan depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Köylülerin ihbarıyla olay yerine gelen Bayramiç Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü
ekipleri alevleri çevredeki binalar sıçramadan söndürdü.
Dumandan etkilenen Mübetcel Darıcı'ya, 112 Acil Servis
ekipleri müdahale etti.
İki deponun kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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