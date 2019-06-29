Bayramiç'te yangın
1 saat önce
Bayramiç ilçesinde, boş durumdaki ahşap evde kundaklama sonucu çıkarıldığı iddia edilen yangın söndürüldü.
Bayramiç
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:27 Kaynak: AA
ilçesinde, boş durumdaki ahşap evde kundaklama sonucu çıkarıldığı iddia edilen yangın söndürüldü.
Daloba köyünde ahşap bir evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye durumu bildirdi.
Bayramiç Belediyesi itfaiyesi ile İlçe Orman İşletme Müdürlüğü
ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler büyümeden söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
Yangının, aynı bahçede kendisinin de evi bulunan S.Y'nin, eşinin kardeşleri tarafından tamir edilen bu eve kayınvalidesinin getirileceğini öğrenmesinin ardından kundaklama sonucu çıkarıldığı iddia edildi.
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