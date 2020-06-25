Bayramiç'te yol çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Sadık Göğüsgeren, Bayramiç ilçesinde Çavuşlu, Serhad ve Daloba köylerinin yol yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Göğüsgeren, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihaleyi alan firmanın yol yapım çalışmalarını titizlikle yerine getirdiğini belirterek, yapımı devam eden yol çalışmasının 7 bin 850 metreden oluştuğunu ifade etti.

Başkan Sadık Göğüsgeren, inşası süren yol çalışmasının bütçesinin bir kısmının DSİ Çavuşlu Göleti şirketinin yaptığı protokolle, diğer kısmının ise KÖYDES programından karşılanacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu konuda emeği geçen Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir'e ve İl Özel İdare Genel Sekreterimiz Abdullah Köklü'ye çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca ödedikleri vergi ile ülke ekonomisine katkıda bulunan bütün iş adamlarımıza, işçilerimize ve emekçilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Bu hizmetler siyasi konular değildir. Siyasi şov yapılacak arenalar malzemeler değildir. Bunlar hepimizin gayretleri ile el birliği ile yapılacak işlerdir. Bundan sonrada bu anlayış ile herhangi bir siyasi partinin şovu olarak bu işleri lanse etmeden, ülkemizin, vatanımızın, milletimizin birlikte yapacağı işler olarak sizlere takdim etmeye devam edeceğiz."