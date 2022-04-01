Bayramiç'teki orman yangını devam ediyor - Son Dakika
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Bayramiç'teki orman yangını devam ediyor

01.04.2022 19:03

Bayramiç'teki orman yangını devam ediyor Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bayramiç'teki orman yangını devam ediyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Toluklar köyünde tarım arazisinde saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, ormanlık araziye sıçradı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle ilerlemeye başlayan alevler Külcüler ile Çırpılar köyü arasındaki ormanlık araziye ulaştı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, yakıt ikmal araçları ve orman işçileri yangına müdahale ediyor. Köylüler ise elmaları ilaçladıkları makinalara su doldurarak yangına müdahale ediyor. Rüzgarın şiddetli olması yangına müdahaleyi güçleştiriyor.

Bayramiç'teki orman yangını devam ediyor
Bayramiç'teki orman yangını devam ediyor
Bayramiç'teki orman yangını devam ediyor

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Çanakkale, Bayramiç, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayramiç'teki orman yangını devam ediyor - Son Dakika


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