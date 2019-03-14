Son Dakika Haberleri: Bayramiçli Öğrencinin Kitap Geliri Lösev'e

Bayramiçli Öğrencinin Kitap Geliri Lösev'e

11 dakika önce

Bayramiç Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Nevin Su Keser'in yazdığı "Evimdeki Canavar" isimli çocuk macera kitabının geliri Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) bağışlanacak.

Bayramiçli Öğrencinin Kitap Geliri Lösev'e, System.String[]
Bayramiç Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Nevin Su Keser'in yazdığı "Evimdeki Canavar" isimli çocuk macera kitabının geliri Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) bağışlanacak.

Okulun 7'nci sınıf öğrencisi Nevin Su Keser'in, çocuklara yönelik "Evindeki Canavar" isimli macera kitabı yayımlandı.

300 adet basılan kitap, ilçede ilgi gördü. Başarılı öğrenci, kitabı tanıtmak için Bayramiç Halk Eğitim Merkezi'nde imza günü düzenledi.

Nevin Su Keser, kısa sürede tükenen kitabın satışından elde edilen gelirin tümünü LÖSEV'e bağışlayacaklarını söyledi.

Amacının ilkokul çocuklarına kitap okumayı sevdirmek olduğunu belirten Keser, "Toplumda büyük öneme sahip saygı, sevgi ve dürüstlük ilkelerini ön plana çıkaran bir kitap oldu. Çocuklar bir yandan maceranın içine dalarken, bir yandan bu ilkelerin önemini kavrayacak. Kitabın gelirini lösemiyle mücadele eden LÖSEV'e bağışlayarak bir nebze olsun katkı sağlamak istedim. Kitabıma ilgi gösteren ve bana destek olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Keser, ilerleyen yıllarda kitap yazmaya devam etmek istediğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:59 Kaynak: AA

Bayramiç, LÖSEV, Güncel
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