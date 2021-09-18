Bayramiçli üretici 20 kilogramlık karpuz yetiştirdi - Son Dakika

Bayramiç'te çiftçilikle uğraşan Hasan Topçu, Yeniceköy'de bulunan tarlasında 20 kilogramlık karpuz yetiştirdi.

Topçu gazetecilere, karpuzun bu büyüklüğe ulaşacağını beklemediğini söyledi.

Bölgede böyle büyük karpuzlar yetişmediğini anlatan Hasan Topçu, "Yıllardır çiftçiliğin içindeyim. Birçok çeşitte sebze ve meyve yetiştirdim. Kuru tarım ve biçerdöver işini yapıyorum. Bu sene ürettiğimiz karpuzda verim oldukça iyi. Üzerine 20 kilogramlık dev karpuz yetiştirince daha da mutlu oldum. Tarlada büyük karpuzlar var ama bu bir başka. Bayramiç'te böylesi büyüklükte karpuz görülmez. Karpuzu dostlarıma ikram edeceğim. Hep birlikte yiyeceğiz." dedi.