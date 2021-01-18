Bayramiçli üretici bahçesinde yaklaşık 3,5 kilogramlık turp yetiştirdi - Son Dakika

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde sebze yetiştiriciliği yapan Yazgülü ve Hüseyin Özpek çifti, bahçelerinden 3 kilo 400 gram ağırlığında turp hasat etti.

Yazgülü Özpek, gazetecilere yaptığı açıklamada, bahçede sadece doğal hayvan gübresi kullandıklarını söyledi.

Turpun yanı sıra domates, biber, börülce, bamya, patlıcan, kış aylarında ıspanak, karnabahar, marul, taze soğan, lahana gibi ürünler yetiştirdiklerini belirten Özpek, "Annemden öğrendiğim gibi doğal yöntemlerle üretim yapıyorum. Annemin 'Dolaptan değil bahçeden çıkar' sözünü asla unutmam. Bu dev turp da bizim için sürpriz oldu. Bu boyuta gelmesi için herhangi özel bir şey kullanmadım. Hayvan gübrelerini dağıtmadan önce döktüğüm yere turpu diktiğim için bu kadar büyüdüğünü tahmin ediyorum. Diğer ürünlerimiz gibi afiyetle tüketeceğiz." diye konuştu.

Özpek, bu büyüklükte turp yetiştirdiklerini duyanların bahçelerine gelip fotoğraf çektirdiğini sözlerine ekledi.