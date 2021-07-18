Bayramın ikinci günü Trakya'da sağanak bekleniyor - Son Dakika

Kurban Bayramı'nın ikinci günü Trakya'da sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede bugün az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Bayram arifesinde ve birinci günü bölgede yağış beklenmezken, bayramın ikinci günü Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bayramın dördüncü günü bölgede parçalı ve az bulutlu hava tahmin ediliyor.