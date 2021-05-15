Bayramın ikinci gününde de kısıtlama Diyarbakır'da devam ediyor - Son Dakika

Bayramın ikinci gününde de kısıtlama Diyarbakır'da devam ediyor
15.05.2021 00:57
Diyarbakır'da Ramazan Bayramının ikinci gününde de sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.
Diyarbakır'da Ramazan Bayramının ikinci gününde de sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da 29 Nisan saat 19.00 itibariyle başladı. 17 günlük tam kapanmanın 15'inci gününün Ramazan Bayramına denk gelmesiyle kent genelinde sessizlik hakim oldu. Polis ekiplerinin denetimleri devam ederken sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ise cezai işlemler uygulandı. - DİYARBAKIR
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