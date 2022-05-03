Bayramın ilk 2 günü Kuşadası'na denizden 4 bin 709 turist geldi - Son Dakika

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine, Ramazan Bayramı'nın 1'inci ve 2'nci günü ulaşan 6 kruvaziyerle toplam 4 bin 709 turist geldi. Bayram sonuna kadar ilçeye deniz yoluyla 3 bin turistin daha gelmesinin beklendiği belirtildi.

Ege Port Limanı'na bayramın ilk günü 'Star Flayer', 'Norvegian Jade' ve 'Celestyal Cristal' isimli kruvaziyerler ile toplam 2 bin 570 turist geldi. Kruvaziyer hareketliliği bugün de devam etti. Bu sabah ise Panama bayraklı 'MSC Lirica', Malta bayraklı 'Azamara Pursuit' ve 'Celestyal Olympia' kruvaziyerleri ilçeye demirlendi. Bugün gelen 3 kruvaziyer de toplam 2 bin 139 turist getirdi. 2 günde gelen toplam 4 bin 709 turistin bir bölümü, tur kapsamında Efes ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret ederken, bir bölümü de ilçede alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde oturdu.