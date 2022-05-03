Bayramın ilk 2 günü Kuşadası'na denizden 4 bin 709 turist geldi - Son Dakika
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Bayramın ilk 2 günü Kuşadası'na denizden 4 bin 709 turist geldi

03.05.2022 13:11
Bayramın ilk 2 günü Kuşadası'na denizden 4 bin 709 turist geldi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine, Ramazan Bayramı'nın 1'inci ve 2'nci günü ulaşan 6 kruvaziyerle toplam 4 bin 709 turist geldi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine, Ramazan Bayramı'nın 1'inci ve 2'nci günü ulaşan 6 kruvaziyerle toplam 4 bin 709 turist geldi. Bayram sonuna kadar ilçeye deniz yoluyla 3 bin turistin daha gelmesinin beklendiği belirtildi.

Ege Port Limanı'na bayramın ilk günü 'Star Flayer', 'Norvegian Jade' ve 'Celestyal Cristal' isimli kruvaziyerler ile toplam 2 bin 570 turist geldi. Kruvaziyer hareketliliği bugün de devam etti. Bu sabah ise Panama bayraklı 'MSC Lirica', Malta bayraklı 'Azamara Pursuit' ve 'Celestyal Olympia' kruvaziyerleri ilçeye demirlendi. Bugün gelen 3 kruvaziyer de toplam 2 bin 139 turist getirdi. 2 günde gelen toplam 4 bin 709 turistin bir bölümü, tur kapsamında Efes ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret ederken, bir bölümü de ilçede alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde oturdu.

Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, "Bayramın 3'üncü ve son günü olan yarın Ege Port Kuşadası Kruvaziyer Limanı'na Bahama bayraklı 'Seabourn Encore', Marshall Adaları bayraklı 'Sirena', Bahama bayraklı 'Star Pride' ve Norveç bayraklı 'Viking SKY' kruvaziyer gelecek. Bu gemilerle de yaklaşık 3 bin turistin limanımıza geleceğini umut ediyoruz. Ramazan Bayramı'nda yerli ve yabancı tatilci akınına uğrayan Kuşadası'nda, gelen kruvaziyerler de esnafımızın bir nebze de olsun yüzü güldü" dedi.

Bayramın ilk 2 günü Kuşadası'na denizden 4 bin 709 turist geldi
Bayramın ilk 2 günü Kuşadası'na denizden 4 bin 709 turist geldi
Bayramın ilk 2 günü Kuşadası'na denizden 4 bin 709 turist geldi
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bayramın ilk 2 günü Kuşadası'na denizden 4 bin 709 turist geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayramın ilk 2 günü Kuşadası'na denizden 4 bin 709 turist geldi - Son Dakika
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