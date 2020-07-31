Bayramın ilk gününde bin 153 acemi kasap hastaneye başvurdu - Son Dakika

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul'da kurban kesimi sırasında yaralanan bin 153 acemi kasap hastaneye koşarken 7 tanesi ameliyat edildi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde birçok vatandaş kurbanlıklarını keserek ibadetlerini yerine getirdi. Kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler ise hastanelere koştu. Bayramın ilk gününde İstanbul'da saat 16.00 itibariyle kurban kesimi sırasında hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle yaralanan kişi sayısı bin 153 oldu. Hastaneye koşan acemi kasaplardan 7 tanesi ise ameliyat edildi.

(İHA)