Bayramın ilk gününde Şile plajları doldu taştı - Son Dakika
Üye Girişi

Bayramın ilk gününde Şile plajları doldu taştı

09.07.2022 15:19

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte tatilini İstanbul'da geçirecek olan vatandaşlar Şile'de plajlara akın etti.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte tatilini İstanbul'da geçirecek olan vatandaşlar Şile'de plajlara akın etti. Şile plajlarında oluşan yoğunluk ise havadan görüntülendi.

9 günlük Bayram tatilin başlamasıyla birlikte birçok vatandaş tatil için şehir dışını tercih ederken İstanbul'da kalan vatandaşların uğrak noktası ise İstanbul'un tek mavi bayraklı plajına sahip olan Şile plajları oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren yola çıkarak plajlara gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Kimi vatandaş denize girmeyi, kimisi ise güneşlenmeyi tercih etti. Cankurtaranlar ise bayram boyunca herhangi bir can kaybı yaşanmaması vatandaşlara uyarılarda bulundu. Öte yandan Şile plajlarında oluşan yoğunluk ise havadan görüntülendi.

"PLAJLAR, HAFTA İÇİ BOŞTU, ŞU AN BAYRAM DOLAYISIYLA YOĞUNLUK VAR"

Vatandaşlardan Vedat Acay, "Plajlar, hafta içi boştu. Şu an bayram dolayısıyla bayramın birinci günü olduğu için vatandaş da yoğunluk var. Hafta içi kimse yoktu. Şimdi bayramın birinci günü olduğu için vatandaşlar yavaş yavaş plajlara gelmeye başladı. Buradan tüm Türkiye'nin bayramını kutluyorum. Her zaman böyle mutlu olmamızı dilerim." dedi.

"BAYRAMIN TADINI DENİZE GİREREK, TATİL YAPARAK ÇIKARIYORUZ"

Bayram tatilinin başlamasıyla Ataşehir'den Şile'ye gelen vatandaşlardan İrem Gürbak ise, "Ataşehir'den geliyoruz. Hafta sonları burada kalıyoruz. Bayağı kalabalık yine her zamanki gibi güzel. Bayramımız güzel geçiyor, eski bayramlar gibi değil ama yine de burada geleneklerimiz devam ediyor. Bayramın tadını denize girerek, tatil yaparak çıkarıyoruz" diye konuştu.

(Aykut Zor - Sevgi Canpolat/İHA)

YORUMLAR
500
TBMM Başkanı Şentop: Milletimizim Kurban Bayramı'nı Tebrik Ediyoruz TBMM Başkanı Şentop: Milletimizim Kurban Bayramı'nı Tebrik Ediyoruz İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, İstanbul, Şile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayramın ilk gününde Şile plajları doldu taştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:19 Ozan Tufan'dan şaşırtan açıklama: Mesut ağabey ağladı, kurunun yanında ben de yandım
15:16 Sri Lanka'da hükümet binasına giren göstericiler mutfaktaki yemekleri yedi
14:49 Bakan Akar'dan sınır hattında önemli açıklama: Münbiç ve Tel Rıfat'tan tacizler var, her türlü müdahaleyi yaptık
14:47 Fenerbahçe'de ayrılık! Hull City, Allahyar'ı bonservisi ile birlikte renklerine bağladı
14:05 Feci kaza! Tarlaya giren araçta sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti
14:04 Öldürülen eski Japonya Başbakanı Abe'nin otopsi raporu çıktı!
13:31 Ünlülerden Kurban Bayramı paylaşımları
13:18 Kayıp sanılan adamın 12 yıl sonra evinde kemikleri bulunmuştu! Cinayet şüphesiyle ev sahibinin oğlu tutuklandı
13:17 Sri Lanka'da ekonomik krizden etkilenen halk hükümet binasını bastı! Devlet Başkanı güvenlik güçleri tarafından kaçırıldı
13:07 Sosyal medyadan duyurdu! Bahar Candan'dan cinsel tercih açıklaması: Artık kadınlardan hoşlanıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 15:32:24. #1.12#
SON DAKİKA: Bayramın ilk gününde Şile plajları doldu taştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement