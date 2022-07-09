BAYRAMIN İLK GÜNÜNDE TATİLCİLER ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTURDU

Kurban Bayramı 'nın ilk gününde özellikle İstanbul 'da kurbanlarını kesen vatandaşlar, tatillerini geçirmek üzere yazlık bölgelere giderken Tekirdağ'da uzun araç kuyrukları oluşturdu. Tekirdağ'ın turistik ilçeleri Marmaraereğlisi , Şarköy başta olmak üzere Marmara Denizi'ndeki adalara Tekirdağ'dan feribotlarla ve Edirne 'nin Saros Körfezi kıyısındaki bölgelere giden tatilciler, uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Kaynak: DHA

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