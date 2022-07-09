BAYRAMIN İLK GÜNÜNDE TATİLCİLER ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTURDU - Son Dakika
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BAYRAMIN İLK GÜNÜNDE TATİLCİLER ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTURDU

09.07.2022 15:10

KURBAN Bayramı'nın ilk gününde bayram tatilini Marmara Denizi ve Saros Körfezi kıyılarında geçirmek isteyenler Tekirdağ'da uzun araç kuyrukları oluşturdu.

KURBAN Bayramı'nın ilk gününde bayram tatilini Marmara Denizi ve Saros Körfezi kıyılarında geçirmek isteyenler Tekirdağ'da uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde özellikle İstanbul'da kurbanlarını kesen vatandaşlar, tatillerini geçirmek üzere yazlık bölgelere giderken Tekirdağ'da uzun araç kuyrukları oluşturdu. Tekirdağ'ın turistik ilçeleri Marmaraereğlisi, Şarköy başta olmak üzere Marmara Denizi'ndeki adalara Tekirdağ'dan feribotlarla ve Edirne'nin Saros Körfezi kıyısındaki bölgelere giden tatilciler, uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Öğleden sonra başlayan araç yoğunluğu özellikle Tekirdağ girişinde yer yer 1 kilometreyi aşan araç kuyruğu oluşturdu.

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Kaynak: DHA

Marmara Denizi, Kurban Bayramı, Tekirdağ, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAYRAMIN İLK GÜNÜNDE TATİLCİLER ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTURDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAYRAMIN İLK GÜNÜNDE TATİLCİLER ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTURDU - Son Dakika
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