Bayramın ilk gününde yollar boş kaldı - Son Dakika

İSTANBUL'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 8'lere kadar düştü.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı. Vatandaşların tatillerini İstanbul dışında geçirmesiyle araç trafiğinden eser kalmadı. Kadıköy Bostancı ve Ataşehir D-100 Karayolu'nda trafik akışı rahat bir şekilde sağlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre saat 12.00 sıralarında trafik yoğunluğunun yüzde 8 olduğu görüldü.