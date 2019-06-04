Bayramın ilk saatlerinde geri dönüşüm tesisleri alev alev böyle yandı
45 dakika önce
Bayramın ilk saatlerinde geri dönüşüm tesisleri alev alev böyle yandı Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyorSAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan özel bir geri dönüşüm tesisinde sabah saat 06.00 sıralarında çıkan yangında tesis alevlere teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:12 Kaynak: İHA
Bayramın ilk saatlerinde geri dönüşüm tesisleri alev alev böyle yandı
Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor
SAKARYA - Sakarya
'nın Erenler
ilçesinde bulunan özel bir geri dönüşüm tesisinde sabah saat 06.00 sıralarında çıkan yangında tesis alevlere teslim oldu. İtfaiye
ekipleri bayramın ilk saatlerinde çıkan yangını söndürebilmek için seferber oldu.
Yangın, Erenler ilçesi Kozluk
Mahallesinde Kozluk Caddesi üzerinde bulunan özel bir geri dönüşüm tesislerinde sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Dumanları gören çevredeki vatandaşları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 buçuk saattir 28 itfaiye eri, 10 itfaiye aracı ve iş makinalarının da yardımıyla alevlere teslim olan tesisde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Jandarma
ekipleri ise yangın bölgesinde güvenlik önlemleri aldu.
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