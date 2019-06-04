Son Dakika Haberleri: Bayramın ilk saatlerinde geri dönüşüm tesisleri alevlere teslim oldu
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Bayramın ilk saatlerinde geri dönüşüm tesisleri alevlere teslim oldu

40 dakika önce

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Bayramın ilk saatlerinde geri dönüşüm tesisleri alevlere teslim oldu, System.String[]
Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri bayramın ilk saatlerinde çıkan yangını söndürebilmek için seferber oldu.

Yangın, Erenler ilçesi Kozluk Mahallesi Kozluk Caddesi üzerindeki bir geri dönüşüm tesisinde sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 3 saattir 28 itfaiye eri, 10 itfaiye aracı ve iş makinalarının müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:15 Kaynak: İHA
Sakarya, İtfaiye, 3. Sayfa
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