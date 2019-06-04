Bayramın ilk saatlerinde geri dönüşüm tesisleri alevlere teslim oldu
40 dakika önce
Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:15 Kaynak: İHA
'nın Erenler
ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiye
ekipleri bayramın ilk saatlerinde çıkan yangını söndürebilmek için seferber oldu.
Yangın, Erenler ilçesi Kozluk
Mahallesi Kozluk Caddesi üzerindeki bir geri dönüşüm tesisinde sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 3 saattir 28 itfaiye eri, 10 itfaiye aracı ve iş makinalarının müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Jandarma
ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri aldı. - SAKARYA
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