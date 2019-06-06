Bayramın son gününde de iskele ve vapurlar doldu taştı
11 dakika önce
Bayramın son gününde de Eminönü iskelelerinde yoğunluk yaşandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:51 Kaynak: İHA
Bayramın son gününde de Eminönü
iskelelerinde yoğunluk yaşandı. Sıcak havaya rağmen saatlerce bekleyen kalabalık ve tıklım tıklım yolculuk yapılan vapurlar havadan görüntülendi. Ramazan Bayramı
'nı İstanbul
'da geçiren kent sakinlerin bayramın son gününde de iskelelere akın etti. Şehir Hatlarının ücretsiz oluşunu fırsat bilen vatandaşlar, İstanbul'un farklı bölgelerine vapurla gitmek için Eminönü İskelesi'nde uzun kuyruklar oluşturdu. Sıcak havaya rağmen saatlerce vapur sırası bekleyenler, vapurları da tıklım tıklım doldurdu. İskelelerde yaşanan yoğunluk ve tıklım tıklım dolan vapurlar havadan görüntülendi.
(İHA)
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