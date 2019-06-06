Son Dakika Haberleri: Bayramın son gününde de iskele ve vapurlar doldu taştı...Yoğunluk havadan görüntülendi
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Bayramın son gününde de iskele ve vapurlar doldu taştı...Yoğunluk havadan görüntülendi

1 saat önce

Bayramın son gününde de iskele ve vapurlar doldu taştı.

Bayramın son gününde de iskele ve vapurlar doldu taştı...Yoğunluk havadan görüntülendi
İSTANBUL - Bayramın son gününde de Eminönü iskelelerinde yoğunluk yaşandı. Sıcak havaya rağmen saatlerce bekleyen kalabalık ve tıklım tıklım yolculuk yapılan vapurlar havadan görüntülendi.
Ramazan Bayramı'nı İstanbul'da geçiren kent sakinlerin bayramın son gününde de iskelelere akın etti. Şehir Hatlarının ücretsiz oluşunu fırsat bilen vatandaşlar İstanbul'un farklı bölgelerine vapurla gitmek için Eminönü İskelesi'nde, uzun kuyruklar oluşturdu. Sıcak havaya rağmen saatlerce vapur sırası bekleyenler, vapurları da tıklım tıklım doldurdu. İskelelerde yaşanan yoğunluk ve tıklım tıklım dolan vapurlar havadan görüntülendi.
Bayramın son gününde de iskele ve vapurlar doldu taştı...Yoğunluk havadan görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:28 Kaynak: İHA
Eminönü, İstanbul, Genel
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