BAYRAMIN SON GÜNÜNDE DE KONYAALTI SAHİLİ DOLDU - Son Dakika

ANTALYA'da Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde tatilciler Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.
9 günlük Kurban Bayramı tatilini turizm kenti Antalya'da geçiren tatilciler, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Bayramın son günü hava sıcaklığının 34, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte sahile gelenler keyifli dakikalar geçirdi. Kimi güneşlenmeyi tercih ederken, kimisi ise denize girip sahilin tadını çıkardı. Yoğunluğun, pazar günü azalması bekleniyor.
Kaynak: DHA
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