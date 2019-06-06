Son Dakika Haberleri: Bayramın son gününde denize akın ettiler
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Bayramın son gününde denize akın ettiler

17 dakika önce

Zonguldak'ta Ramazan Bayramı'nın 3. gününde vatandaşlar sahillere akın ederek güneşin ve denizin tadını çıkarttı.

Bayramın son gününde denize akın ettiler, System.String[]
Zonguldak'ta Ramazan Bayramı'nın 3. gününde vatandaşlar sahillere akın ederek güneşin ve denizin tadını çıkarttı.

Kentte 26 derece olarak ölçülen, ancak yüzde 75'e ulaşan nemle birlikte daha yoğun hissedilen sıcaklık nedeniyle vatandaşlar bayram tatilini fırsat bilerek sahilleri doldurdu. Kapuz Plajı'ndaki yoğunluk Akdeniz sahillerini aratmadı. 200 metre uzunluğundaki plaja gün içinde yaklaşık 2 bin kişi geldi. Bazı vatandaşlar kumlara uzanıp güneşlenirken, kimi de denize girerek serinledi.

Bayram tatilinin tadını çıkartan vatandaşlar "Bayramın son günün denize girerek geçiriyoruz. Deniz sıcak değil. Bayram tatilini denizde geçiriyoruz. Güzel ve keyifli bir tatil oluyor. Zonguldak'ın en temiz denizlerinden bir tanesi suyun sıcaklığı biraz soğuk ilerleyen günlerde ısınır" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:51 Kaynak: İHA
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