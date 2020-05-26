Bayramın son gününde Tekirdağ sokaklarında sessizlik hakim - Son Dakika

Bayramın son gününde Tekirdağ sokaklarında sessizlik hakim
Türkiye geneli 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Tekirdağ sokaklarında da sessizlik hakim.Ramazan Bayramı'nda ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Tekirdağ genelinde sokaklar ve caddeler boş kaldı.
Türkiye geneli 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Tekirdağ sokaklarında da sessizlik hakim.
Ramazan Bayramı'nda ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Tekirdağ genelinde sokaklar ve caddeler boş kaldı. Normal günlerde insanlarla dolup taşan caddelerde polis ekipleri çeşitli denetimler ve uygulamalar gerçekleştirdi. Tekirdağ genelinde sessizlik sürüyor. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 03:34 Kaynak: İHA
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