Bayramın tadı "Ev yapımı baklava" pandemide de yoğun talep görüyor - Son Dakika

Bingöl'de devlet desteğiyle kurduğu işletmede yöresel yemekler hazırlayan girişimci Aysel Güven, pandemiye rağmen bayram öncesinde yoğun talep alması üzerine ev yapımı baklavalar hazırlayarak yoğun mesai harcıyor.

5 yıl önce çevresindekilerin önerisiyle girişimci olmaya karar veren 3 çocuk annesi Aysel Güven, KOSGEB'ten de aldığı destekle yöresel ev yemekleri hazırlayan bir işyeri kurdu. Normal günlerde ev yemekleri hazırlayan Güven, ilk etapta yalnız başına başladığı işe şimdi iki kişiyi istihdam sağlayarak çalışmasını sürdürüyor. Ramazan bayramına günler kala çok fazla talep olan "Ev yapımı baklava" yapmaya başladı. Sabah erkenden mesaiye başlayan Güven, akşam saatlerine kadar yoğun olarak çalışıp siparişlerini yetiştirmek için emek sarf ediyor.

İş hayatının bir hayal üzerine başladığını aktaran Aysel Güven, "Bir hayal üzerine başladım önce sonra KOSGEB'ten destek aldım 30 bin liralık destekle başladım. Ev yemekleri, yöresel yemekler bu tarzlarla başladım. İlk etapta yalnız başladım ama şuan 2 kişiyle birlikte çalışıyorum. Amacım Bingöl'de daha çok kadına istihdam sağlamak. Genelde pandemiden dolayı paket servisi üzerine çalışıyoruz. Şuan ki süreçte de insanlarımız evde. Ramazan ayının son günlerinde de baklavaya ağırlık verdik. İnsanlarımız o bayram tadını görmek için baklava siparişlerini veriyorlar. Baklava siparişleri daha önceden yoğundu. Kendileri için baklava yaptırıyorlar. Sabah 08.00 akşam 23.00'lere kadar siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Nasip olursa bu süreç bittikten sonra işimizi büyütüp daha çok bayanla yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz" dedi.

Çalışan kadınlardan Zeynep Kolak ise, "2,5 yıldır burada Aysel hanımla birlikte çalışıyorum. Bayram yaklaştığı için baklava siparişlerimiz var. Sabahtan akşam saatlerine kadar çalışıp, siparişleri hazırlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - BİNGÖL