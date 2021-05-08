Bayramın tadı sofrada çıkar

EGE ESİNTİLİ

Beğendik Abi'nin sahibi ve şefi Handan Kaygusuzer'den

MENÜ

Gerdan çorbası

Tarçınlı et

Enginarlı pilav

GERDAN ÇORBASI

NE LAZIM? (6-8 KİŞİLİK)

1 kuzu gerdan

2 yemek kaşığı un

1 yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı sirke

8 bardak su

2 çay kaşığı tuz

NASIL YAPARIM?

Etleri tuzlu suda 1-1.5 saat haşlayın. Daha sonra süzerek soğumaya bırakın.

6 su bardağı et suyunu çorba için ayırın.

Etleri kemiklerden ayırıp küp küp doğrayın.

Ayrı bir tencereye tereyağı koyup un ekleyerek kavurun. Et suyu ve tuz ilave ederek 15 dakika kaynatın.

Terbiyesi için yoğurt ve yumurtayı çırpıp 1 bardak et suyuyla inceltin ve çorbaya yavaş yavaş ekleyin.

Ayrı bir yerde sirke ve sarımsağı çırpıp çorbaya ilave edin.

Etleri ekleyip 5 dakika daha kaynatın.

TARÇINLI ET

NE LAZIM? (4-5 KİŞİLİK)

1 kg dana eti

3 orta boy kuru soğan

2 tatlı kaşığı tarçın

1/2 su bardağı zeytinyağı

1.5 bardak su

1 tatlı kaşığı tuz

NASIL YAPARIM?

Etleri yassı bir güvecin içine yerleştirin. Soğanları piyazlık doğrayıp etlerini üzerine dağıtın.

Sırasıyla tarçın, tuz, su ve yağ koyun. Güvecin ağzını sıkıca kapatın. 180 derecelik fırında 3 saat pişirin.

ENGİNARLI PİLAV

NE LAZIM? (4-5 KİŞİLİK)

2 su bardağı pirinç

5 çanak enginar

1 kuru soğan

5 taze soğan

1/2 demet dereotu

2 havuç

4 su bardağı et suyu

1/2 su bardağı zeytinyağı

2 çay kaşığı tuz

NASIL YAPARIM?

Pirinci derin bir kaba koyun. Bol sıcak suyla yıkayın.

Enginar ve havucu küp küp; kuru soğan, taze soğan ve dereotunu ince ince doğrayın.

Tencereye zeytinyağını koyun. Kuru soğan ve havuçları kavurun.

Enginarları ilave edip biraz daha kavurduktan sonra pirinçleri de tencereye alarak kavurmaya devam edin.

Malzemelerin üzerine 4 su bardağı sıcak et suyu ve tuz ilave edin.

Kısık ateşte pirinçler suyunu çekene kadar yaklaşık 10 dakika kadar pişirin.

Pilav piştikten sonra ocağı kapatın. Üzerine ince doğranmış taze soğan ve dereotu atın. Demlenmeye bırakın.

GELENEKSEL LEZZETLER

Sade Restoran'ın şefi Deniz Şahin'den...

MENÜ

Sebzeli yufka böreği

Beğendili, erikli kuzu kol

Kalburabastı

SEBZELİ YUFKA BÖREĞİ

NE LAZIM? (8 KİŞİLİK)

4 adet yufka

3 çorba kaşığı tereyağı

1/2 bardak su

1 yumurta

1 adet orta boy kuru soğan (yemeklik doğranmış)

6 adet köy biberi (tavla zarı boyutunda doğranmış)

2 adet orta boy domates (yemeklik doğranmış)

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

NASIL YAPARIM?

Tereyağında soğanları ve biberleri kavurun.

Domates ve tuz ekleyin. 5-10 dakika pişirip karabiberi ilave edin ve ocaktan alıp soğumaya bırakın.

2 çorba kaşığı tereyağını bir tavada eritin ve yarım bardak su ekleyin.

İlk yufkayı tepsiye yayın, kenarlarını dışarıya taşırın. Daha sonra bu kenarları böreğin üzerine katlayacağız.

Yufkanın üzerine erimiş yağdan 3-4 çorba kaşığı gezdirin. Tekrar yufka döşeyin. Harcın tamamını üzerine yayın.

Son yufkayı yaydıktan sonra üzerine tekrar yağ ekleyin. Kenara taşırılan yufkaları böreğin üzerine katlayın ve kalan sulu yağı böreğin üzerine dökün.

Birkaç saat dinlendirdikten sonra üzerine yumurta sarısı sürün ve 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

BEĞENDİLİ, ERİKLİ KUZU KOL

NE LAZIM? (6 KİŞİLİK)

1 kuzu kol

200 gr kuru erik

2 çorba kaşığı tereyağı

1 kg patlıcan (közlenmiş, soyulmuş ve doğranmış)

1 çorba kaşığı un

2 su bardağı süt

Tuz

NASIL YAPARIM?

1 çorba kaşığı tereyağıyla kuzu kolu kızartın ve üzerine 1 su bardağı sıcak su ekleyin.

Tuz ve eriği ilave edin. Kısık ateşte pişirin.

Bir tencerede kalan 1 kaşık tereyağını eritin. Un ekleyin ve 1-2 dakika kavurun.

Patlıcan ve tuz ilave edip karıştırın.

Sütü ilave edin, kaynayınca ocaktan alın.

Üzerine etleri yerleştirip servis edin.

KALBURABASTI

NE LAZIM? (8 KİŞİLİK)

1 su bardağından 1 parmak eksik ayçiçekyağı

1 su bardağından 1 parmak eksik zeytinyağı

6-7 su bardağı un

1 su bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

1/2 su bardağı irmik

1 yumurta

3 çorba kaşığı tereyağı (yumuşak)

1 su bardağı ceviz (ezilmiş)

Şerbet için

5 su bardağı şeker

5 su bardağı su m 1/4 limon dilimi

NASIL YAPARIM?

Suyu ve şekeri bir tencereye koyun, karıştırın ve kaynaması için ocağa alın. Kaynamaya başlayınca limonu içine atın ve 13 dakika kaynatın. Soğumaya bırakın.

Ceviz hariç tüm malzemeleri karıştırıp hamur haline getirin. Son olarak cevizi ekleyin.

Ortalama 30-40 gram parçalar halinde şekil verin ve tepsiye dizin.

180 derece sıcak fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

Pişen hamurların üzerine sıcakken soğumuş şerbetin tamamını dökün. Soğuduğunda servis edin.

MODERN SEÇENEKLER

7 Catering'in sahibi Ebru Erberdi'den

MENÜ

Köz biber çorbası

Pilavlı kuzu incik

Karamelli, krokanlı panna cotta

KÖZ BİBER ÇORBASI

NE LAZIM? (4 KİŞİLİK)

4 adet kapya biber

1 çorba kaşığı tereyağı

1 diş sarımsak

1 su bardağı un

1 litre tavuk suyu

Tuz

Karabiber

NASIL YAPARIM?

Biberleri közleyip temizleyin. Blendırda çekin.

Tencereye tereyağı ve sarımsak koyup kavurun. Ardından un ilave edin.

Közlenmiş biber ve tavuk suyunu ekleyin.

Tuz ve karabiberi ilave ettikten sonra bir taşım kaynatıp servis edin.

İÇPİLAVLI KUZU İNCİK

NE LAZIM? (4 KİŞİLİK)

4 adet kuzu incik

1/2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 dal taze kekik

1 adet kuru soğan

Tuz

Karabiber

İçpilav için

2 su bardağı pirinç

1/2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1/2 çorba kaşığı kuşüzümü

1/2 soğan

1 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı kemik suyu

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı tuz

NASIL YAPARIM?

İncikleri temizleyin. Soğanı rendeleyin. Zeytinyağı ve kekik ekleyip incikleri karışımda marine edin.

Tencereye aldıktan sonra üzerini bir parmak geçecek şekilde su koyun. 2.5 saat kısık ateşte pişirin.

İçpilav için

Soğan ve dolmalık fıstığı kavurun, pirinci ekleyin.

Baharat çeşitlerini, kuşüzümünü ve üzerini bir parmak geçecek şekilde kemik suyuyla normal su karışımını ilave edip pişirin. Yarım saat dinlendirin.

KARAMELLİ, KROKANLI PANNA COTTA

NE LAZIM? (4-5 KİŞİLİK)

1/2 kilo süt

1/2 paket krema

1 su bardağı şeker

5 adet yaprak jelatin

1 paket vanilya

Krokan ve karamel için

1 su bardağı şeker

1 çay bardağı krema

1 tatlı kaşığı tereyağı

NASIL YAPARIM?

Süt, krema, şeker ve vanilyayı tencereye koyup kaynatın.

Tam kaynamadan ocaktan alıp jelatinleri ekleyin, eriyip iyice karışına kadar çırpın. Kaplara aldığınız porsiyonları buzdolabında bir gün bekletin.

Krokan için şekeri tencereye koyup eritin. Rengi kahverengi olana kadar karıştırın. Ardından yağlı kağıt üzerine dökün.

Kalan krokanın içine krema ve tereyağı koyun, karıştırıp çektirin.

Soğuduktan sonra karamel sos ve krokanları buzdolabından alıp panna cotta'ların üzerine koyun.

PORSİYONLARI KÜÇÜK TUTUN

Elif Nida Zafer, diyet ve beslenme uzmanı

Mideyi zorlamamaya dikkat! Aksi takdirde sindirim problemleri baş gösterebilir.

Oruç tutanlar bayram kahvaltısını hafif ve küçük porsiyonlarla geçmeli. Kızarmış, yağlı, işlenmiş gıdalar tüketilmemeli.

Eğer geniş bir kahvaltı yapıldıysa öğle yemeği atlanıp küçük bir ara öğünden sonra direkt akşam yemeğine geçilebilir.

Besinler yavaş yenmeli, iyi çiğnenmeli ve azar azar tüketilmeli.

Ramazanda oruç tutarken susuz kalan vücut için su tüketimi arttırılmalı.

Mide yanmalarına karşı az yağlı yemekler tercih edilmeli. Porsiyonlar küçük olmalı.

Tabağın büyük bölümü sebzelerden oluşmalı. Öğün araları en az iki saat olmalı.

Şeker tüketimine dikkat! Hafif, sütlü tatlılar tercih edilmeli. Ağır, şerbetli, kızartma usulü yapılan tatlılardan kaçınılmalı.

Gazlı içecekler, meyve suları ve şerbetler gibi kan şekerini hızlı yükselten içeceklerden uzak durulmalı. Su, maden suyu, ayran gibi sağlıklı alternatifler tercih edilmeli.