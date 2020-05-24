Bayramın tadını lapa lapa yağan kar altında kar topu oynayarak çıkarttılar - Son Dakika

Bayramın tadını lapa lapa yağan kar altında kar topu oynayarak çıkarttılar

Sivas'ın Koyulhisar, Doğanşar, Gürün ve Suşehri ilçelerinde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu, Gürün ilçesinde etkili olan kar yağışını fırsat bilen çocuklar lapa lapa yağan karın tadını kar topu oynayarak çıkardı

SİVAS - Sivas'ın Koyulhisar, Doğanşar, Gürün ve Suşehri ilçelerinde etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu, Gürün ilçesinde etkili olan kar yağışını fırsat bilen çocuklar lapa lapa yağan karın tadını kar topu oynayarak çıkardı.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde hızla azalan hava sıcaklığı gece yarısından sonra yüksek kesimlerde sıfır dereceye kadar düştü. İki gündür aralıklarla etkili olan yağmur yağışını yerini zaman zaman kar yağışına bıraktı. Gürün, Koyulhisar, Suşehri ve Doğanşar ilçelerinde yaşayan vatandaşlar gece saatlerinde etkili kar yağışı sonrası Ramazan Bayramı sabahına beyaz örtü altında uyandı. Koyulhisar ilçesi Kızılelma köyünde etkili olan kar yağışı çam ormanlarıyla kaplı Oymalık Doğa Parkında görsel bir şölen oluşturdu. Gürün ilçesinde etkili olan lapa lapa kar yağışını fırsat bilen Karadoruk köyünde yaşayan çocuklar ise bayramın tadını kar topu oynayarak çıkarttı. Doğanşar ilçesi Göçüköy de ise kar yağışı yeşile bürünen arazi beyazla kapladı. Suşehri ilçesinde hayvanlarını otlatmak için yaylaya çıkaran vatandaş, Mayıs ayında yağan karla sürpriz yaşadı.