Bayramın üçüncü günü işlek cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Bayramın üçüncü günü işlek cadde ve sokaklar boş kaldı
Niğde meydanlarının boş görüntüleri Boş yollar Boş cadde ve sokaklar NİĞDE - Niğde'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı'nın son gününde de cadde ile sokaklar boş kaldı.
Niğde meydanlarının boş görüntüleri
Boş yollar
Boş cadde ve sokaklar NİĞDE - Niğde'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı'nın son gününde de cadde ile sokaklar boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 04:22 Kaynak: AA
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