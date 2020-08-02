BAYRAMIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE KURBAN PAZARLARI BOŞ KALDI - Son Dakika

Bayramın üçüncü gününde, kurban pazarları boş kaldı. Kurbanlıkların büyük çoğunluğunun satıldığı Sultangazi ve Sancaktepe'deki kurban pazarları, kaldırılmaya başlandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl kurban bayramı geçtiğimiz yıllara göre buruk geçse de, hayvan sahipleri satışlardan memnun kaldı. Sancaktepe'de bulunan kurban pazarı, bayramın üçüncü gününde tamamen kaldırılıp alan dezenfekte edildi. Sultanbeyli 'deki pazarda ise çadırların büyük kısmı toplanırken, kurbanlıkların tamamını satamayan birkaç kişinin pazar alanında alıcı beklediği görüldü.

"BU SENE SATIŞLAR GEÇEN YILDAN DAHA İYİYDİ"

Muş'tan 23 tane hayvan getirdiğini söyleyen bir satıcı, "Zarar etmeden sattık. Hepsini satamadım, iki tane kaldı. Satışlardan memnunum. Bu sene salgın olsa da geçen senenin satışından daha iyiydi. Geçen yıl 40 hayvan getirdim, 10 tane sattım. Bu sene 23 tane getirdim, 2 tanesini satamadım. Belki onları da satarım bugün" dedi.

- İstanbul