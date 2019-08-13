Bayramın üçüncü gününde kurbanlık satışları sürdü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki canlı hayvan pazarında, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de hareketlilik yaşandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki canlı hayvan pazarında, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de hareketlilik yaşandı.

Kurban ibadetini bayramın üçüncü günü eda eden bazı vatandaşlar, Eskihisar Mahallesi'ndeki Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'na geldi. İş yoğunluğu ya da daha ucuz olacağı düşüncesiyle kurbanlık alımını bugüne bırakan vatandaşlar daha çok küçükbaş hayvanları tercih etti.

Serinhisar ilçesinden 40 küçükbaş kurbanlık getiren Mehmet Büker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elinde sadece 4 hayvan kaldığını belirterek, "Sattım bitirdim, Allah bereket versin. Sadece yem paralarından sıkıntımız var. Üretici olarak sattığımız parayı yem parasına yatıracağız. Son gün ucuz olmuyor fakat ucuz olur diye son güne bırakıyor millet." diye konuştu.

Küçükbaş kurbanlık satan Mustafa Deste de "100 hayvan getirdim, 4 hayvan kaldı. Fiyatlar uygundu, çok iyiydi. Vatandaşın son gün ucuz beklentisi var ama normalde fiyatlar düşmedi ortalama normal fiyattan gitti." şeklinde konuştu.

Pazarlık yapan alıcı Mevlüde Tokgöz, hayvanların güzel olduğunu fakat indirim yapılmasını isteyerek, "Biraz daha indirseler daha iyi olacak. Memnun oldum mallarından da kendilerinden de ama fiyatı biraz daha indirmesi lazım. Son günü beklediğim için değer yani. Daha önceki fiyatlarla aynı sayılır. Ben 900'e aldım, 700 falan alalım dedik, artık ne diyelim." ifadesini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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