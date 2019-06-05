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Bayramının ikinci gününde vatandaşlar Boğaz'a akın etti

36 dakika önce

Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da kalan kent sakinleri adalara gitmek için Eminönü İskelesi'ne akın etti.

Bayramının ikinci gününde vatandaşlar Boğaz'a akın etti, System.String[]

Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da kalan kent sakinleri adalara gitmek için Eminönü İskelesi'ne akın etti. Vapurlar dolup taşarken, Boğaz'da yaşanan insan seli havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı'nın 2. gününde İstanbul'da kalan çok sayıda vatandaş Adalar'a gitmek ve Boğaz turu yapmak için Eminönü İskelesi'ne akın etti. Büyükada, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada'ya gitmek isteyen ve Boğaz turu yapmak isteyen vatandaşlar vapurları doldurdu. Boğazda yaşana insan seli ise havadan görüntülendi. Görüntülerde çok sayıda vatandaşın iskele girişinde oluşturduğu uzun kuyruklar gözler önüne serildi.

Çocuklarıyla birlikte adalara gitmek isteyen bir anne, "Çocuklarımız çok istiyor. Çocuklarımız için gitmek istiyoruz. Arabalarımız yok mecburen gitmek zorundayız" dedi.

Bayramın birinci günü de yoğunluktan dolayı beklediklerini ifade eden bir kadın ise, "Büyükada'ya gitmek istiyorduk ama Heybeliada'ya. Çok yoğunluk. Hem hava sıcak. Dünde geldik yoğunluk var böyle. Bizde gitmek istiyoruz ama gidemiyoruz. Kısmet olursa gideceğiz" şeklinde konuştu.

65 yıldır İstanbul'da yaşayan bir vatandaş da yoğunluk karşısındaki şaşkınlığını dile getirerek, "Adalara gidiyoruz ama çok kalabalık. Ben 65 senedir İstanbul'dayım. Yani bu yoğunlukta bize sıra geleceğini zannetmiyorum yoğunluk çok" dedi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:46 Kaynak: İHA
Eminönü, Ramazan Bayramı, İstanbul, Güncel
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